L’indiscrezione: Icardi-Inter, la notifica della causa è di stamattina

Mauro Icardi e l‘Inter, un matrimonio sempre più al capolinea. A maggior ragione dopo le recenti vicissitudini. Già, perché l’attaccante argentino ha fatto causa al club nerazzurro, chiedendo il reintegro immediato (compresi allenamenti completi con i compagni, parte tattica e partitelle) più un risarcimento di un milione e mezzo di euro. La notifica della causa – ecco la novità – è di stamattina, nonostante la possibilità del ricorso alle azioni legali lo avevamo già ventilato il 4 luglio. Nelle scorse ore il Monaco si è mosso per accogliere Maurito in prestito, per il momento resta solo una ipotesi e niente più, considerato che i riflettori adesso sono tutti punti sulla causa Icardi-Inter.

Foto: Twitter ufficiale Inter