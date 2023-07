L’indiscrezione: Icardi-Galatasaray, c’è la firma. I dettagli

Pochi minuti fa Mauro Icardi ha firmato il contratto che lo legherà al Galatasaray per altre tre stagioni. Le intese erano state impostate già nei giorni scorsi, ora c’è anche il nero su bianco. Il Galatasaray verserà 10 milioni di euro nelle casse del Paris Saint-Germain, con Icardi che si legherà al club turco con un triennale da 10 milioni a stagione. La sua scelta era stata scandita con assoluta convinzione nonostante le proposte dall’Arabia Saudita. Ma lui ha messo in cima alla lista il Galatasaray, adesso non ci sono più dubbi.

Foto: sito ufficiale Galatasaray