L’indiscrezione: Ibra-Milan verso la firma. Giovedì può essere il giorno giusto

Zlatan Ibrahimovic rinnoverà, nei prossimi giorni, il contratto che lo legherà al Milan per la prossima stagione. Nessuna sorpresa, dunque, rispetto a quanto era stato annunciato dallo stesso club rossonero. Ormai manca solo il nero su bianco, Ibra è rientrato da un periodo trascorso in Svezia e il giorno giusto potrebbe essere giovedì, subito dopo Milan-Sassuolo, in programma mercoledì alle 18.30.

Questa settimana era stata individuata come quella ideale per gli aspetti burocratici, la data di giovedì va tenuta in seria considerazione. Si tratta di un passaggio annunciato da tempo, Ibra manterrà lo stesso ingaggio che ha percepito durante questa stagione da circa 7 milioni di euro compresi i bonus.

Foto: Twitter Milan