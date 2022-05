L’indiscrezione: Iachini riflette. Una strada porta a Cagliari

Beppe Iachini ha lasciato il Parma, non c’erano più le condizioni per andare avanti malgrado un contatto fino al 2023. Il tecnico adesso valuterà bene tutte le possibilità, una strada può portare al Cagliari, a maggior ragione in caso di retrocessione.

Già in passato Iachini era stato cercato da Giulini, ma molto dipenderà dalla fine della stagione, dalla salvezza o meno, dal rapporto con Capozucca. Di sicuro è una traccia, ma per il momento bisogna aspettare. E Iachini non ha fretta.

Foto: Twitter Fiorentina