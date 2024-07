L’indiscrezione: Huijsen-PSG, i contatti restano vivi

Dean Hujisen resta in uscita. La valutazione della Juve è di almeno 25 milioni, passaggio essenziale per arrivare alla conclusione della trattativa. Ci sono due strade tedesche, la possibilità che Huijsen entri nell’affare Koopmeiners (anche staccato dall’operazione). Ma attenzione a non sottovalutare il Paris Saint-Germain, a conferma di quanto vi abbiamo anticipato pochi giorni fa. I contatti restano vivi, la valutazione del PSG oggi è inferiore, ma la partita resta aperta.

