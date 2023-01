L’indiscrezione: Holm, osservatori Juve anche per Spezia-Lecce

Emil Holm è un profilo che piace alla Juve, terzino destro classe 2000 di buona qualità e che ha dimostrato di essere all’altezza della Serie A. Il club bianconero ha mandato osservatori anche per Spezia-Lecce, lo svedese è stato seguito con una certa continuità nell’ultimo periodo e prima della lunga sosta. Per lo Spezia è una pedina di fondamentale importanza, come Kiwior, in chiave salvezza e per questo intende rinviare qualsiasi discorso alla prossima estate.

Foto: Instagram Holm