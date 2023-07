L’indiscrezione: Hojlund-Manchester United, la possibile deadline per l’offerta

Il Manchester United è pronto a scattare per Rasmus Hojlund, assoluta priorità per l’attacco. Possiamo dire che è sempre lui, Il classe 2003, la prima scelta per i Red Devils, la richiesta accorata di ten Hag che non vede l’ora di allenare il suo attaccante preferito. Dopo aver spiegato che l’Atalanta vorrebbe una base da 70 milioni più bonus, possiamo dare una deadline: il club di Percassi aspetta una proposta ufficiale entro giovedì, più precisamente tra mercoledì e giovedì, fermo restando che qualsiasi momento può essere buono. Oggi ci sono stati contatti fitti tra intermediari, non è un caso che l’Atalanta- come anticipato – voglia chiudere l’arrivo di El Bilal Touré, trattativa in stato avanzato. Tutto questo perché il Manchester United sta cercando di completare qualche cessione (Fred e Bailly i maggiori indiziati) in modo da aver un tesoretto sempre più sostanzioso. In modo presentare una proposta subito incisiva per convincere l’Atalanta e per regalare Hojlund a ten Hag. Settimana caldissima, entriamo nel vivo.

Foto: Instagram Atalanta