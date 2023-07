L’indiscrezione: Hojlund, l’offerta Manchester United salirà. E sabato…

Rasmus Hojlund ha giocato appena mezz’ora nell’amichevole tra Atalanta e Pro Vercelli. Vuol dire tutto o nulla, semplicemente perché Gasperini ha risparmiato molti titolari. Ma di sicuro i prossimi tre-quattro giorni saranno fondamentali e potrebbe decidere definitivamente il futuro di Hojlund. Il danese vuole soltanto il Manchester United, ha memorizzato da tempo le attenzioni del Paris Saint-Germain, ma adesso spera di essere liberato definitivamente in direzione ten Hag. I Red Devils partono solitamente soft con le proposte (soprattutto verbali), hanno fatto la stessa cosa con Onana, la base iniziale era di 40 milioni più bonus, alla fine è stata toccata quota 50 di base fissa più bonus. Ripetiamo: l’Atalanta non chiede 80 oppure 85 (parliamo sempre in euro) ma una base di circa 70 milioni più 5 di bonus. La prossima offerta dovrebbe avvicinarsi a quanto richiesto dal club di Percassi. Sabato l’Atalanta giocherà in amichevole a Bournemouth, la domanda è: ci sarà Hojlund? Qualche dubbio lo abbiamo, ma adesso è la stessa Atalanta che ha fretta di chiudere, a maggior ragione dopo aver investito circa 30 milioni – bonus compresi – per El Bilal Touré. Quanto alla posizione di Amrabat, il Manchester United ha raggiunto l’accordo sull’ingaggio. Per il resto sarà tempo, prima precedenza a Hojlund e nel frattempo magari qualche esubero che potrebbe aiutare non poco.

Foto: Instagram Atalanta