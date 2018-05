L’indiscrezione: Higuain non incedibile, ma la Juve giustamente nega. Ora dipende…

Gonzalo Higuain è stata una grande operazione della Juve di due estati fa. Pagamento della clausola da 94 milioni, l’argentino strappato al Napoli, determinante con i suoi gol nella conquista dei due ultimi scudetti. E ora? Ufficialmente la Juve nega che il Pipita sia sul mercato, ma tra un discorso di ammortamento e il pericolo che la prossima estate la valutazione scenda ancora, è una situazione da monitorare. Sinceramente preferiamo non seguire alcune piste che riteniamo molte fantasiose, resta invece aperta una possibilità Chelsea, ma dobbiamo aspettare che si risolva la vicenda allenatore. Sarri ha un rapporto speciale con Higuain, gli piace da sempre Icardi, ma stima molto anche Morata che potrebbe entrare in un’eventuale operazione. Intanto la Juve nega qualsiasi ipotesi su Higuain in uscita: giusto così, ma il mercato è lunghissimo e il nodo Mandzukic è forse più urgente.

Foto: Twitter ufficiale Juventus