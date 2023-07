L’indiscrezione: Hien, altri due no per aspettare l’Atalanta

Isak Hien è il difensore scelto da Gian Piero Gasperini per rafforzare l’Atalanta. Confermato quanto vi abbiamo anticipato già lo scorso 23 giugno, quando era stato raggiunti gli accordi con gli agenti, in seguito sarebbe stato perfezionato anche quello con il Verona per circa 10 milioni bonus compresi. Adesso l’Atalanta aspetta che esca almeno un difensore (indiziato Palomino che piace molto al Cagliari, presto toccherà a Demiral) per definire l’affare. Nel frattempo Hien ha detto no ad almeno altre due proposte, una dalla Serie A e un’altra dall’estero, vuole aspettare solo l’Atalanta.

Foto: twitter Verona