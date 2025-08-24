L’indiscrezione: Harder-Milan, gli aggiornamenti

24/08/2025 | 19:38:48

Conrad Harder è un un obiettivo concreto, confermando quanto vi abbiamo anticipato ieri, ovvero il fatto che il Milan avesse accettato la richiesta dello Sporting CP di 27 milioni bonus. In questi minuti si sta ragionando sulle modalità di pagamento e anche – aspetto da non trascurare – sugli accordi economici con l’entourage del classe 2005 che fino a tre giorni fa era a un passo dal Rennes. I dialoghi con il Milan stanno andando avanti in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Instagram Harder