Il retroscena: Milan, due giorni fa offerta di 27 milioni (bonus compresi) per Conrad Harder

Il Milan ha sottoposto Boniface a un supplemento di visite e presto farà comunicazioni ufficiali, siamo nel giorno che porta alla partita di stasera contro la Cremonese. E crediamo che spetti giustamente al Milan dare informazioni su una cosa così delicato. Possiamo però raccontare un retroscena: due giorni fa il Milan ha proposto 27 milioni (bonus compresi) allo Sporting CP per l’attaccante ventenne Conrad Harder di proprietà del club portoghese. Su quest’ultimo c’è concorrenza, soprattutto dalla Francia, ma registriamo la proposta ufficiale. A conferma che il Milan sta pensando di prendere due attaccanti, come abbiamo raccontato diversi giorni fa durante la trattativa in stato avanzato per Boniface. Ma per quest’ultimo bisogna aspettare le comunicazioni ufficiali, nel frattempo il Milan si è mosso per Harder. E ricordiamo che adesso entreremo in zona Vlahovic, fino al 1 settembre può ancora succedere di tutto.

