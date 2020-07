L’indiscrezione: Hall gioca al rialzo, la Reggina non aspetta più

La Reggina aveva raggiunto un accordo di massima con Tim Hall, difensore centrale classe 1997 originario del Lussemburgo e svincolatosi dopo un’esperienza in Ucraina. Ma nelle ultimissime ore, quando si stava andando alla fase operativa per formalizzare le intese, lo stesso Hall ha giocato al rialzo non mostrando lo stesso interesse di prima. Ecco perché la Reggina ha deciso di abbandonare la pista, ormai definitivamente.

Foto: Sito ufficiale Karpaty