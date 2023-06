L’indiscrezione: Guler, il Milan scalpita per pagare la clausola. E il Barcellona…

Il Milan è uscito allo scoperto per Arda Guler, vuole pagare la clausola di 17,5 milioni e mezzo al Fenerbahce per il talento 18 enne che può coprire diversi ruoli in attacco. C’è grande concorrenza, ma nelle ultime ore il Milan è uscito allo scoperto, ha intensificato i rapporti, ha spiegato il progetto tecnico e scalpita per pagare la clausola. La scelta tecnica è stata fatta, ora il club rossonero spera che si accenda il semaforo verde dopo aver incassato la disponibilità del suo entourage. C’è molta concorrenza, ma il Milan ha mosso passi importanti. Tra i club maggiormente interessati il Barcellona che ora ha altre priorità: ha preso Gundogan e confida ancora di strappare Brozovic all’Al Nassr.

Foto: Arda Güler Pagina Facebook Ufficiale