Federico Santander potrebbe restare al Guaraní, in Paraguay, dove era andato in prestito dopo la deludente esperienza con la Reggina. In Calabria lo aveva voluto Pippo Inzaghi con risultati poco soddisfacenti, era tornato a casa in prestito. Adesso il Guaraní sta raggiungendo gli accordi per il riscatto, Santander ha un contratto con la Reggina in scadenza tra poco meno di un anno.

Foto: twitter Guarani