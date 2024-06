L’indiscrezione: Greenwood, la Lazio in azione da fine maggio. E già due offerte

Oltre 20 giorni fa, era il 29 maggio, vi avevamo raccontato a sorpresa il nuovo tentativo della Lazio per Mason Greenwood, classe 2001 in uscita dal Manchester United. E con un contratto in scadenza nel 2025 con opzione. Bene, dall’indiscrezione di fine maggio le cose stanno andando avanti, è un pallino di Lotito che già presentato due offerte, con base da 20 milioni più bonus e clausole legati al futuro del talentuoso esterno offensivo. Quindi, solo conferme. Greenwood piace alla Juve, ma non è oggi una priorità e non è vero che sia stato bloccato. Piace anche al Napoli che adesso si sta dedicando ai difensori centrali e che tra gli esterni offensivi deve provvedere a risolvere il quiz Kvaratskhelia. Per Greenwood i pretendenti non mancano, ma la Lazio c’è. Le altre trattative vanno chiuse: Dele-Bashiru, Noslin, Stengs con il possibile coinvolgimento di Isaksen, il terzino sinistro (più nome). Tutto chiaro tranne una cosa che non dovremmo spiegare noi: Dia non era un’operazione completata e un affare fatto…

Foto: Instagram Greenwood