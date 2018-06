L’indiscrezione: Grassi, la Spal vorrebbe riscattarlo. Ma…

La Spal sarebbe pronta a riscattare Alberto Grassi, centrocampista classe ’95 reduce da una buonissima stagione. I termini sono noti: la Spal ha un diritto di riscatto da otto milioni, ma il Napoli può esercitare un controriscatto per 8,5 milioni. Ma ci sono diversi problemi da risolvere, non semplici. Il primo è relativo all’ingaggio, il secondo è che su Grassi ci sono altre squadre – Torino in testa – per un ulteriore step in carriera. Situazione da chiarire.

Foto: Twitter ufficiale Spal