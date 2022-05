L’indiscrezione: Goretti tra il rinnovo Cosenza e la tentazione Alessandria

Roberto Goretti sta trattando il rinnovo di contratto con il Cosenza dopo una stagione molto intensa coincisa con la salvezza strappata nei playout. Saranno importanti i programmi, Goretti è stato bene a Cosenza ma vuole garanzie. Nel frattempo c’è stato un sondaggio approfondito dell’Alessandria fresco di retrocessione in Serie C: Goretti ha aperto in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Twitter Perugia