Cedric Gondo è tornato a Cremona per fine prestito, l’Ascoli vorrebbe riportarlo nelle Marche ma in questo momento la situazione è bloccata. Deciderà Ballardini, anche alla luce dei prossimi eventuali movimenti nel reparto offensivo dei grigiorossi. Per Gondo si è mosso il Palermo che ha fatto un sondaggio nelle ultime ore e che dovrà pazientare per la risposta.

Foto: Instagram Gondo