L’indiscrezione: Gnonto, l’Everton insiste. In fila anche Aston Villa e Friburgo

Wilfried Gnonto lascerà il Leeds, la sua valutazione è di circa 25 milioni. Già tre settimane fa l’Everton ha mosso passi importanti per l’attaccante classe 2003 che – proprio per la valutazione alta – ha scarse possibilità di giocare in Serie A. Negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni anche Aston Villa e Friburgo, entrambi i club hanno apprezzato le recenti evoluzioni di Gnonto.

foto: Instagram Leeds