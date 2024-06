L’indiscrezione: Giuntoli consegnerà una grande Juve a Thiago Motta. Le priorità

Chi dice che la Juve non farà un grande mercato, è fuori strada. Chi sostiene che non ci siano le disponibilità economiche, ragiona senza aver fatto i conti con l’oste. Anche perché la Juve ha situazioni in uscita che possono permettere di mettere su un importante tesoretto. Il portiere sarà Di Gregorio con Szczesny destinato ad andare Al Nassr con un importante risparmio sull’ingaggio da 13 milioni lordi. A proposito di Szczesny, la Juve intende chiudere nel giro 5-6 giorni a costo di rinunciare a qualcosa rispetto ai 5 milioni pattuiti con il club arabo. Pur non essendoci sulla carta incedibili, la Juve vuole trattenere Bremer, ci riproverà per Di Lorenzo, non mollerà la presa per Calafiori tenendo conto che siamo alla vigilia degli Europei e che ci vorrà pazienza. A sinistra Cambiaso, duttile, è un punto fermo. L’arrivo di Douglas Luiz in mezzo permetterà a Thiago di avere l’invocato uomo d’ordine, tenendo conto le qualità indiscutibili di Fagioli e non dimenticando che Locatelli potrebbe agire da mezzala e non da regista. Aspettando l’ultima decisione di Rabiot, la Juventus non ha certo rinunciato a Koopmeiners, una pista da gennaio: ha gli accordi con il ragazzo, che ha messo il club bianconero in cima ai desideri, e presto parlerà con l’Atalanta. La contropartita potrebbe essere Huijsen, tenendo conto che Iling sta andando all’Aston Villa e che Soulé – molto gradito a Gasperini – potrebbe essere una chiave per fare cassa all’estero. Ecco perché possiamo dire che Di Lorenzo, Calafiori e Koopmeiners sono tre priorità. Soulé ha una valutazione di 40 milioni e – come detto – arriveranno proposte dall’Inghilterra. Su Chiesa inutile disquisire ora, alla vigilia dell’Europa: chi smentisce la pista Napoli ora non capisce che non possono esserci trattative adesso, il mercato è una cosa diversa da un’intervista facile facile… Vedremo più avanti, abbiamo utilizzato cautela, senza dimenticare il totale gradimento per il figlio d’arte di Daniele De Rossi. Ci sono molte cose da corre e chiarire, per esempio le posizioni di Weah e Kostic. Quanto a Vlahovic la situazione è semplice da spiegare: ci vorrebbe una proposta irrinunciabile, per Thiago Motta è centrale nel progetto. Greenwood? Ne abbiamo parlato in un video diverso tempo fa, alla Juve piace (non solo alla Juve…), ma dipenderà da Soulé e Chiesa. Un altro profilo che piace molto è Savinho, classe 2004, reduce da una grande stagione con il Girona. In uscita Kean, mentre Milik ha detto di voler restare, ma c’è tempo. E sullo sfondo il gradimento per Morata non è mai svanito, a conferma che accadranno tante cose e che Giuntoli consegnerà a Thiago Motta una Juve fortissima.

Foto: Instagram Greenwood