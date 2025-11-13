Esclusiva: Giovane, Inter e Napoli alla finestra. Ma piace anche a Gasp

13/11/2025 | 15:46:47

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Giovane, attaccante esterno del Verona che sta per compiere 22 anni. Confermiamo la tendenza dell’Hellas di non voler approfondire, almeno in queste settimane, alcun tipo di argomento sul giovane talento brasiliano arrivato a parametro zero. Oggi il Verona valuta Giovane non meno di 15 milioni più bonus per arrivare a 20, tuttavia la convinzione è che l’asticella – in relazione alle qualità del ragazzo – possa salire. Ma ci sono società che lo stanno seguendo con una certa attenzione, in modo particolare Inter (c’è stata una telefonata di Ausilio all’agente dell’attaccante) e Napoli che continueranno a studiarlo in attesa di prendere una decisione definitiva. Attenzione, però, ad altri possibili sviluppi: Giovane piace molto a Gian Piero Gasperini per le sue qualità in evoluzione e per la tendenza a poter diventare protagonista. Insomma, un diamante non tanto grezzo che potrà luccicare sempre più. La Roma dovrà muoversi a gennaio, tra punta centrale e attaccante esterno forse un paio di operazioni.

Foto: sito Verona.

