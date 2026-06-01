L’indiscrezione: Gila, pressing Napoli. La Lazio tra richieste e necessità

01/06/2026 | 23:56:59

Mario Gila può lasciare la Lazio visto che siamo a circa 13 mesi dalla scadenza del contratto. È vero che il club biancoceleste chiede almeno 30 milioni dovendo versare il 50 per cento al Real Madrid, ma bisogna vedere chi offrirà quella cifra. Il rischio di restare con il cerino in mano è forte, pertanto non si può escludere che la Lazio potrebbe essere costretta ad accettare una cifra di 20 milioni più bonus. Gila è stato al centro di diversi scenari di mercato, anche l’Atletico Madrid ha sondato, ma in Italia il Napoli è stato il club che – come già svelato – ha insistito più di altri. E che sta alzando il pressing, avendo messo Gila in una lista ristrettissima che, tra gli altri, comprende anche Adrien Rabiot. Ecco parché la situazione va monitorata con attenzione.

Foto: Instagram Gila