L’indiscrezione: Giampaolo-Samp, l’esito dell’incontro. D’Aversa resiste senza fiducia

Marco Giampaolo ha incontrato il direttore sportivo Faggiano nel pomeriggio. E’ stato un summit positivo, ma solo nel senso l’allenatore abruzzese ha ribadito la sua disponibilità a tornare alla Samp, a condizione che il contratto sia possibilmente triennale e comunque almeno biennale rispetto a quello in scadenza a giugno con il Torino. Era stata la stessa richiesta fatta la scorsa estate a Ferrero che aveva ritenuto opportuno non aprire, pur apprezzando molto Giampaolo, proprio perché aveva deciso di andare su D’Aversa. Per la verità era anche una questione economica perché Giampaolo aveva un contratto da 1,5 milioni con il Toro (staff escluso) mentre D’Aversa ha firmato un biennale tra 700 e 800 mila euro a stagione, è uno dei meno pagati in Serie A. Ferrero non gli ha comunicato l’esonero, ma avendo fatto incontrare un altro allenatore dal suo direttore sportivo è come se l’avesse fatto. Quindi è possibile tutto, continuiamo a ribadire un concetto: è solo una questione economica, altrimenti sarebbe rimasto Ranieri. E quindi per ora resta D’Aversa, il motivo è lo stesso: resta senza fiducia, altrimenti il club non avrebbe sentito o incontrato altri allenatori. Se Ferrero accettasse le condizioni di Giampaolo, non ci sarebbero intoppi. Iachini sarebbe libero e avrebbe costi inferiori. La logica vorrebbe un cambio, nel momento in cui la Samp ha contattato altri allenatori. Ma D’Aversa è ancora lì, all’interno di un club che non fa della programmazione la sua principale virtù.

FOTO: Twitter Milan