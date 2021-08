L’indiscrezione: Genoa-Lazio, non solo Caicedo. Altri due canali aperti

Il Genoa aspetta una risposta da Felipe Caicedo dopo la proposta di un contratto biennale. Il Panterone è legato alla Lazio, sperava di andare all’Inter, si è concesso una minima pausa di riflessione e risponderà entro domani. Intanto, ci sono altri due discorsi tra Genoa e Lazio, quello per Mohamed Fares che non rientra più nei piani del club, e quello per Kamenovic che potrebbe liberare il posto da extracomunitario per favorire l’ingresso di Kostic. Ma ovviamente dipende dall’esito della trattativa in corso per Correa all’Inter. Kamenovic ha anche proposte dall’estero.

Foto: Twitter Lazio