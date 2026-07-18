L’indiscrezione: Garnacho-Roma, altri dialoghi. Molina non è in lista

18/07/2026 | 17:50:49

Summerville caldissimo, ma la Roma non molla Alejandro Garnacho. Possibile doppio colpo? Vedremo, non è scontato, ma intanto i dialoghi procedono perché – in ogni caso – gli esterni offensivi devono essere almeno due. Quindi, Summerville avanza ma Garnacho resta in quota. Possiamo spegnere invece le voci su un interesse per Molina, esterno destro dell’Atletico Madrid e che adesso è assolutamente concentrato sulla finale Mondiale di domani sera. Ma la Roma non è in azione, esattamente come non ha cercato Dodò, nomi buttati a caso e senza alcun tipo di riscontro.

Foto: Instagram Chelsea