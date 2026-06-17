L’indiscrezione: Gaetano, assalto Atalanta in corso (e confermato). I dettagli

17/06/2026 | 23:10:56

È stata una giornata di contatti sempre più fitti per il trasferimento di Gianluca Gaetano all’Atalanta. In serata un vertice. Ieri mattina vi abbiamo anticipato un passaggio molto importante: tra tanti nomi, quello dell’ex Napoli classe 2000 è il più caldo (il primo della lista) per coprire il ruolo di regista della nuova squadra affidata a Sarri. Il Cagliari non si opporrebbe, ovviamente alle condizioni giuste. Si potrebbe chiudere partendo da una base di 10 milioni e aggiungendo alcuni bonus, sarebbe comunque una plusvalenza per Giulini rispetto alla cifra spesa per prelevarlo dal Napoli (poco più di sei milioni).

foto sito cagliari