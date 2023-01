L’indiscrezione: Frosinone, chiusura per Baez. E attesa per Forte

Il Frosinone vuole chiudere almeno un paio di operazioni a gennaio per rendere ancor più profonda una rosa che ha dato fin qui grandi soddisfazioni. È ai dettagli, in chiusura, la trattativa per Baez, essendo offensivo della Cremonese, una trattativa impostata diversi giorni fa. E Francesco Forte resta un obiettivo, è stata fatta una proposta al Benevento, ma prima il club sannita deve trovare un sostituto (il sogno resta Coda). E solo in quel caso porrebbe continuare il valzer degli attaccanti inaugurato da Strizzolo al Modena. Tornando al Frosinone, per Frabotta c’è sempre l’interesse del Genoa.

Foto: twitter Cremonese