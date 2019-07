Marco Frediani lascerà il Parma per andare a giocare. Per l’esterno offensivo classe ’94, reduce dall’esperienza in prestito alla Ternana, è volata a due: in corsa per assicurarsi le sue prestazioni ci sono Cesena e Sambenedettese, pronte a darsi battaglia per contendersi Frediani, un profilo di grande qualità.