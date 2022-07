L’indiscrezione: Frattesi-Roma, previsto un nuovo incontro per chiudere

Il futuro di Davide Frattesi sembra ormai segnato, indirizzato verso la Roma. Anche se il club giallorosso nelle ultime ore si è informato su Pasalic e nei giorni scorsi per Demme. Significa che potrebbero arrivare anche due centrocampisti.

Ma con la Roma, per quanto riguarda Frattesi, i discorsi stanno andando avanti, il Sassuolo si è concentrato sulla trattativa – in stato avanzato- del trasferimento di Scamacca al West Ham. Ballano 3-4 milioni rispetto alla valutazione di entrambe le società. Potrebbero entrare nella trattativa i giovani Volpato e Missori. Ci aspettiamo un altro vertice per arrivare alla definizione.

Foto: Instagram personale