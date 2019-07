L’indiscrezione: Frattesi, oggi visite con l’Empoli. Operazione in prestito secco

Davide Frattesi oggi svolgerà le visite per l’Empoli. Il centrocampista classe 1999 è stata una chiave fondamentale nell’operazione che ha portato al trasferimento di Ciccio Caputo al Sassuolo. Operazione in prestito secco, ulteriore conferma dell’importanza che Frattesi ha per il club di Squinzi.

Foto: Instagram Frattesi