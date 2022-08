L’indiscrezione: Frabotta-Brescia non si fa più. Due scenari (anche il Genoa)

Gianluca Frabotta non andrà al Brescia. Dopo la trattativa dei giorni scorsi, il club di Cellino ha deciso di prendere Federico Pace, esterno sinistro classe 1999 che si stava già allenando con il Brescia e che aspettava di liberarsi dal Campobasso per i noti problemi dei molisani. Pace verrà tesserato, il Brescia rinuncerà allo specialista di proprietà della Juve. Adesso ci sono due soluzioni, quella principale porta alla necessità di trovare una squadra anche in B dopo la decisione del Lecce di prendere Pezzella. In B Frabotta piace al Genoa e c’è stato un sondaggio del Parma. C’è ancora qualche giorno di tempo, altrimenti dovrà restare a Lecce fino a gennaio.

Foto: Twitter Lecce