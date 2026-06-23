L’indiscrezione: Fortini, alla Fiorentina 5 milioni non bastano. Gli scenari

23/06/2026 | 21:30:02

Lo scorso 17 giugno vi avevamo parlato di un’irruzione del Torino per Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina in scadenza di contratto tra poco più di un anno. I granata hanno presentato una proposta di 5 milioni più eventuale, una proposta ritenuta congrua. Ma per i viola quei soldi non bastano, pur non avendo incassato il placet rispetto alla proposta di rinnovo. Magari la Fiorentina farà un nuovo tentativo, il Torino deve alzare offerta, ci sono proposte dall’estero e anche un sondaggio dell’Atalanta. Ma per il momento la situazione Fortini è bloccata.

Foto: sito Fiorentina