Esclusiva: Fortini in uscita da Firenze, scatto forte del Torino. I dettagli

17/06/2026 | 18:04:50

Niccolò Fortini ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno con la Fiorentina, il suo futuro sarà altrove. Negli ultimissimi minuti il Torino ha impostato una trattativa che sta avanzando velocemente verso la definizione. Per il terzino sinistro classe 2006 (che all’occorrenza può giocare su entrambe le fasce) i granata hanno presentato una proposta di 5 milioni, possono aggiungere bonus, hanno comunque intenzione di andare fino in fondo. Il Torino aveva cercato Fortini in prestito nelle ultime sessioni di mercato e ne avevamo parlato. Adesso viaggia veloce verso gli ultimi dettagli per chiudere l’affare.

Foto: sito Fiorentina