L’indiscrezione: Folorunsho, l’Empoli non vuole mollare

Michael Folorunsho avrà finalmente un’opportunità in Serie A, magari da protagonista, dopo averla sfiorata con il Bari. Nelle ultime ore si è parlato di un inserimento del Verona che confermiamo, ma il club di Setti deve prima chiudere le operazioni in uscita. E proprio per questo l’Empoli, dopo aver memorizzato l’inserimento del Verona, spera comunque di mantenere il vantaggio che aveva accumulato per Folorunsho, di proprietà del Napoli.

Foto: Instagram personale