L’indiscrezione: Folorunsho, c’è il via libera del Napoli. La situazione tra Verona ed Empoli

Michael Folorunsho è sul punto di lasciare il Napoli. Ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, il centrocampista reduce da una buona stagione a Bari ha due possibilità: la prima porta a Verona, la seconda a Empoli. L’Hellas deve pagare il prestito oneroso, passaggio fondamentale per battere la concorrenza. L’Empoli ha una corsia, forse, preferenziale sotto questo punto di vista perché, considerati i rapporti con il Napoli, potrebbe avere un’agevolazione in tal senso. Non trascorrerà molto tempo e Folorunsho conoscerà la sua prossima destinazione.

Foto: Instagram Folorunsho