L’indiscrezione: Fofana non molla il Milan. Ora l’offerta deve essere chirurgica

Fofana e il Milan: una storia che vi abbiamo svelato oltre un mese fa, esattamente nelle ore che avrebbero poi portato Khephren Thuram alla Juventus. Conoscete i fatti degli ultimi giorni, il centrocampista in scadenza di contratto il prossimo giugno si è messo nuovamente a disposizione del Monaco dopo gli impegni all’Europeo con la Francia. Adesso il Milan deve migliorare la proposta portandola a una base fissa di almeno 20 milioni più bonus e/o percentuale da futura vendita. Fin qui nessuno si è materializzato con una proposta da 35 milioni e se qualcuno aveva intenzione di farlo non ha incontrato il gradimento del diretto interessato. Ora il Milan deve presentare un’offerta chiara, chirurgica, convincente. Resta sempre imminente la definizione per l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham.

Foto: Instagram Fofana