L’indiscrezione: Fiorentina, le ultime su Vranckx, Tessmann e Retegui. Attesa per Ikoné

Aster Vranckx è un obiettivo della Fiorentina, come ricordato nella serata di ieri e nel bel mezzo di tanti obiettivi (Vera, Pobega, Brescianini e non solo) attribuiti ai viola ma senza alcun tipo di fondamento. Per la verità Vranckx era stato mandato alla Fiorentina con certezza anche nell’ultima sessione, invece è ancora al Wolfsburg. Che piaccia non ci sono dubbi, ma deve registrarsi una condizione: il cartellino non deve essere valutato oltre i 6 milioni più bonus, altrimenti non sarà semplice. Quello che possiamo dire è che non ci sono accordi sull’ingaggio, almeno fin qui, e che non sono stati programmati incontri. È una pista da seguire, esattamente come quella che porta a Tessmann del Venezia (corteggiato da diversi club). E per l’attacco occhio – come anticipato – a Retegui, sempre se Pavlidis dovesse firmare per il Benfica che lo sta pressando da giorni. Attesa per Ikoné dopo quanto svelato nella tarda mattinata, ovvero l’arrivo imminente di una proposta in doppia cifra dal Qatar.

Foto: Instagram personale