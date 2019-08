L’indiscrezione: Fiorentina, con Biraghi in partenza è sempre valida l’opzione Laxalt

Le strade dell’Inter e di Cristiano Biraghi possono incrociarsi nuovamente. Il club di Suning ha in pugno il laterale classe ’93, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro, ma l’operazione è legata al futuro di Dalbert: sul brasiliano c’è forte il Nizza, suo ex club, i contatti tra le parti vanno avanti no stop e con fiducia. Se il Nizza accettasse le condizioni dell’Inter per Dalbert (prestito oneroso con opzione di riscatto), allora Biraghi ritroverebbe il club nerazzurro con il quale ha un accordo totale sull’ingaggio. E per sostituire eventualmente Biraghi, per la Fiorentina è sempre valida l’opzione Diego Laxalt, in uscita dal Milan: l’uruguaiano è un vecchio pallino della Viola, ve ne avevamo già parlato, era stato proposto dai rossoneri nell’ambito dell’operazione Veretout, poi passato alla Roma, un profilo che resta sempre sul taccuino della Fiorentina.

Foto: sito ufficiale Milan