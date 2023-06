Gabriele Ferrarini sarà un nuovo terzino della Feralpisalò. In giornate sono stati completati gli accordi con la Fiorentina per il classe 2000, operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club viola. Ma non è ancora tempo di visite mediche, l’appuntamento sarà tra le fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

Foto: Instagram Monza