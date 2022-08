Bel colpo della FeralpiSalò che ha trovato l’accordo con l’Alessandria per il difensore centrale Simone Benedetti, 30 anni, che era stato seguito anche da qualche club di Serie B. Sempre in C si muove il Siena che ha prelevato a titolo definitivo dalla Triestina il difensore centrale Davide Riccardi, classe 1996.

Foto: logo Feralpi Salò