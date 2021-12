L’indiscrezione: Farioli, no al Kasimpasa. Domani vertice con l’Alanyaspor per gli accordi

Francesco Farioli, recentemente esonerato dal Karagumruk, tornerà molto presto in azione. Il giovane allenatore nelle ultime ore ha resistito al pressing del Kasimpasa, che gli aveva fatto un’offerta importante e ha preferito dire no. Anche perché l’Alanyaspor ha rilanciato e domani è previsto un summit per chiudere l’operazione e per consentire a Farioli di tornare in panchina, sempre in Turchia. Foto: Instagram personale Farioli