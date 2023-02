Mohamed Fares può ancora lasciare la Lazio, il mercato turco chiude mercoledì. Farioli l’ha chiesto per l’Alanyaspor, avrebbe necessità in quel ruolo, ma per il momento non ci sono le condizioni economiche. E non è detto che la situazione si sblocchi in 48 ore. Si stanno valutando altri mercati aperti, ma oggi non va escluso che Fares resti alla Lazio fino a giugno.

Foto: Twitter Lazio