L’indiscrezione: Faraoni-Napoli, il via libera è vicino

Davide Faraoni resta il più autorevole candidato per diventare il vice Di Lorenzo sulla fascia destra del Napoli. Il capitano perfezionerà molto presto il rinnovo di contratto, ci sono tutti gli accordi. Nel frattempo il Verona ha dato il via libera per Faraoni, la trattativa presto entrerà nel vivo quando verrà trovata una sistemazione definitiva ad Alessandro Zanoli.

Foto: sito ufficiale Hellas