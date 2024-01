L’indiscrezione: Faraoni (e non solo), oggi nuovi contatti Fiorentina-Verona

La Fiorentina sta mandando Pierozzi a Salerno, ma cerca una soluzione alternativa per la fascia destra. Faraoni è un obiettivo già raccontato, possiamo aggiungere che oggi sono previsti nuovi contatti tra Fiorentina e Verona. Ricordiamo che l’Hellas libererebbe Faraoni senza alcun esborso o quasi per il cartellino. Ricordiamo anche che la Fiorentina aveva sondato in più occasioni anche Ngonge.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona