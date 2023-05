L’indiscrezione: Evangelisti torna a Empoli, ma valuta offerte anche dalla B

Nicolò Evangelisti è stato il 2003 che ha collezionato il maggior numero di presenze in Serie C nella stagione che ha da poco concluso con il Taranto: 35 partite su 38. Il difensore centrale tornerà a Empoli, probabilmente il club toscano vorrà seguirlo da vicino nelle prime settimane di lavoro. Nel frattempo Evangelisti ha ricevuto diverse proposte dalla Serie C, ma hanno chiesto informazioni anche dalla B (per esempio la Reggiana). Ulteriore conferma del positivo campionato con il Taranto.

Foto: Instagram personale