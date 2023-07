L’indiscrezione: Evangelisti, decide l’Empoli. Tanti club di C, ce n’è uno in pole

Nicolò Evangelisti è rientrato a Empoli per fine prestito dopo la proficua stagione di Taranto. Per il difensore centrale classe 2003 c’è stato qualche sondaggio dalla Serie B e c’è mezza C in attesa. Albinoleffe, Mantova, Potenza, Latina, Cerignola e Rimini hanno chiesto informazioni approfondite, ma il progetto del Pineto fresco di promozione potrebbe fare la differenza. Presto verrà presa una decisione definitiva.

Evangelisti Instagram personale