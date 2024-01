L’indiscrezione: Empoli, ora Andreazzoli non è più al sicuro. Gli scenari

La sconfitta di Aurelio Andreazzoli complica maledettamente la classifica dell’Empoli e verranno fatte valutazioni sull’allenatore che per la prima volta non è più al sicuro. La squadra ha avuto una involuzione, soprattutto la società vuole riflettere bene. E non può essere esclusa una decisione drastica. Situazione da seguire, in caso di ribaltone prenderebbe corpo la possibilità di un ritorno di Paolo Zanetti, esonerato a inizio stagione e titolare di un contratto fino al 2025.

Foto: Twitter Empoli