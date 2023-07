L’indiscrezione: Empoli-Caprile a un passo. Pressing per Cheddira. E incontro per Pezzella

L’Empoli si prepara ad accogliere un nuovo portiere. Si tratta di Elia Caprile che tornerà a Napoli per fine prestito dopo l’esperienza proficua con la maglia del Bari e verrà girato con la stessa formula al club di Corsi. Ma l’Empoli ha acceso i motori anche per Walid Cheddira, anche lui di proprietà del Napoli: proposta la stessa formula con l’intenzione di raggiungere gli accordi. Intanto, nelle prossime ore ci sarà un altro incontro con il Parma per Giuseppe Pezzella, esterno mancino individuato come il perfetto sostituto di Parisi. Fin qui il Parma non ha aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma l’obiettivo è quello di arrivare a una soluzione.

Foto: Instagram Caprile