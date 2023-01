L’indiscrezione: Ekong al Perugia, via libera dell’Empoli

Il Perugia si appresta ad accogliere Emannuel Ekong. Come vi avevamo anticipato questo pomeriggio, il Perugia cercava il colpo in attacco e aveva individuato nel centravanti di proprietà dell’Empoli il profilo ideale. In questi minuti è arrivato il via libera della società toscana, dunque Ekong sarà presto a disposizione di Fabrizio Castori. Nato a Reggio Emilia il 25 giugno del 2002, Emmanuel Ekongè un giovane e talentuoso attaccante, già nel giro delle nazionali giovanili della Svezia. Arrivato in Italia quattro anni fa, l’Empoli lo ha ingaggiato nell’agosto del 2018 prelevandolo dal settore giovanile del Brommapojkarna, in Svezia, dove Ekong è cresciuto dopo essere nato in Italia, a Reggio Emilia, nel 2002.

Foto: Twitter Empoli